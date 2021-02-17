دوري محمد بن سلمان : الباطن يتجاوز عقبة أبها بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد الباطن ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بتحقيق الفريق السماوي لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

أبها ضد الباطن

وبدأت مباراة أبها ضد الباطن التي أُقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بحثًا عن هز الشباك، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 26.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي، البرتغالي فابيو أبرو في فض اشتباك التعادل السلبي من كرة رأسية مميزة عند الدقيقة 26، وانتفض أبها بعد الهدف بحثًا عن تسجيل التعادل سريعًا.

وتمكن كارلوس ستراندبيرج من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 39، حيث استغل خطأ المدافع في تشتيت الكرة، لينفرد بحارس المرمى ويُراوغه ويهز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أبها ضد الباطن بالتعادل بنتيجة 1/1.

الشملان يُسجل هدف الفوز

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق السماوي وتمكن راكان الشملان من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 50 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مروره من أكثر من لاعب من صفوف أبها.

وانتفض أصحاب الأرض بعد اهتزاز شباكهم بثنائية، وسط دفاع قوي من الضيوف، الذين نجحوا في الحفاظ على تقدمهم، لتنتهي مباراة أبها ضد الباطن بفوز الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف ليحصد 3 نقاط غالية.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز العاشر.

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