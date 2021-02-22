دوري محمد بن سلمان : التعاون يتقدم بهدف في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الوحدة ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.

د24’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AltaawounFC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق كاكو

⁧#الوحدة_التعاون pic.twitter.com/y1aK0SCruf — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 22, 2021

الوحدة ضد التعاون:

وبدأت مباراة الوحدة ضد التعاون المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، وضغط قوي من الفريقين قبل أن يتمكن سكري القصيم من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 23 دقيقة.

وتلقى أليخاندرو روميرو، الشهير بـ كاكو تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء، ليُسدد الكرة بيساره قوية ويهز الشباك، وحاول الفريقان تسجيل هدف آخر، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم سكري القصيم بهدف نظيف.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ودائمًا ما تتسم مباريات الوحدة والتعاون ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالقوة والندية، وشهدت تفوقًا نسبيًّا لصالح سكري القصيم الذي حقق الفوز في 6 من أصل 13 مواجهة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن سكري القصيم صاحب المركز الثامن.

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