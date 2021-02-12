دوري محمد بن سلمان : النصر يتألق على ملعبه ضد الشباب

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة النصر ضد الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الفريقان في الجولات الأخيرة.

النصر يتألق ضد الشباب

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز على ملعبه ضد الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال آخر 4 مواجهات، ما يزيد من صعوبة المواجهة المقبلة.

ونجح الفريق الأول لكرة لقدم بنادي النصر في تحقيق الفوز 3 مرات وتعادل في مواجهة واحدة ضد الشباب، ما يُحفز لاعبي العالمي بقيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات لمواصلة السجل المميز، وتجنب الخسارة على ملعبه في المباراة المرتقبة.

وشهدت المباريات الأخيرة بين النصر والشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تفوقًا كبيرًا للأصفر، إلا أن الليوث يتسلح بفوزه في مواجهة الدور الأول، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

موعد مباراة العالمي والشباب

ومن المقرر أن يلعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز السادس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يتصدر نادي الشباب الترتيب بـ35 نقطة.







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