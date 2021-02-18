دوري محمد بن سلمان: الهلال يُضيف هدفين عبر كاريلو وجوميز

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول في الهلال في إضافة الهدفين الثاني والثالث عبر اللاعبين البيروفي أندري كاريلو والفرنسي بافيتيمبي جوميز في شباك الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الـ19 بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كاريلو يؤمن نقاط المباراة لـ الهلال بالهدف الثاني

وكان كاريلو سجل الهدف الثاني لـ الزعيم بالدقيقة الـ73، ثم عاد وأضاف الفرنسي جوميز ثاني أهدافه والثالث للزعيم بالدقيقة الثمانين، ليصل رصيده من الأهداف إلى 14 هدفًا في صدارة هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

جوميز يُسجل ثنائية وُصالح جماهيره

جدير بالذكر أن جوميز هو من نجح في إحراز الهدف الأول للزعيم بالدقيقة الـ58، بعدما ارتدت الكرة من حارس الاتفاق بعد صدها.

يذكر أن نجم الهلال كان تعرض لحالة إغماء في عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الاتفاق بالجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأقدم الجهاز الطبي في نادي الهلال على إسعاف اللاعب الفرنسي وعلاجه، بعدما تعرض لحالة الإغماء في أرضية الملعب.

واستفاق اللاعب الفرنسي ودخل لغرفة خلع الملابس، ثم عاد بعد ذلك ليُشارك في بداية المباراة بصورة طبيعية.

ويحتاج الزعيم إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم على الاتفاق، وذلك من أجل احتلال وصافة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق نقطتين عن نادي الشباب المتصدر.

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