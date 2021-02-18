دوري محمد بن سلمان: الهلال يُمطر شباك الاتفاق بثلاثية ويصعد للوصافة

المواطن - محمد سمعه

صعد الفريق الكروي الأول في نادي الهلال لوصافة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على الاتفاق بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة بين الفريقين.

أحداث مباراة الهلال والاتفاق

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، كذلك شهد إهدار الفرنسي بافيتيمبي جوميز فرصة إحراز الهدف الأول للزعيم بالدقيقة الـ24 حيث تصدى لها حارس الاتفاق.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، كشر الزعيم عن أنيابه، ليُسجل اللاعب الفرنسي جوميز أول أهداف الأزرق بالدقيقة الـ58 بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى الاتفاق.

وبعد ذلك عاد البيروفي أندري كاريلو ليضيف ثاني الأهداف لـ الهلال بالدقيقة الـ73 بعد ترويض مميز للكرة حيث استلمها بيمناه وسدد بالقدم اليسرى.

وعاد جوميز للتألق من جديد ليُضيف الهدف الثاني له والثالث لـ الهلال بالدقيقة الثمانين بعد تمريرة متقنة من اللاعب كاريلو.

وعند حلول الدقيقة الـ93 أوقف الحكم السنغالي قرار إنهاء اللقاء، ليحتسب ركلة جزاء للاتفاق بعد العودة لتقنية الفيديو، حيث سددها بنجاح اللاعب فيليب كيش، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بثلاثية لهدف.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 36 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أما الاتفاق فتجمد رصيده عند 27 نقطة بالمركز السادس.

موعد مباراة الزعيم والنصر في الدوري

يذكر أن الزعيم سيواجه جاره النصر في قمة الجولة العشرين من دوري المحترفين مساء يوم الثلاثاء المقبل، بينما يواجه الاتفاق فريق الفتح، أيضًا يوم الثلاثاء المقبل.

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