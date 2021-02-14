دوري محمد بن سلمان: الهلال يُنهي الشوط الأول متأخرًا بهدف

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة ضمك متأخرًا بهدف دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث الشوط الأول من لقاء الهلال وضمك

وبدأت المباراة بضغط هجومي متبادل بين الفريقين، حيث لم ينجح الزعيم في هز الشباك بسبب التألق الدفاعي للاعبي ضمك.

ومن كرة رأسية في الدقيقة الرابعة والأربعين، تمكن مدافع ضمك فاروق شافعي من إحراز الهدف الأول للفريق الضمكاوي في شباك الحارس حبيب الوطيان، مستغلًا خطأً دفاعيًا قاتلًا من لاعبي الزعيم.

وفي سياق آخر، لم يسبق لنادي الهلال أن تعرض للخسارة في تاريخ مواجهاته مع نادي ضمك ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراة الفريقين اليوم.

الزعيم لا يعرف الخسارة ضد ضمك دوريًا

والتقى الزعيم مع فارس الجنوب في 3 مباريات قبل لقاء اليوم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز الأزرق في مباراتين وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مباراة.

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