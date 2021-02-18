دوري محمد بن سلمان: جوميز يتخطى رقم القحطاني ويُحقق إنجازًا فريدًا

المواطن - محمد سمعه

حقق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال إنجازًا فريدًا له بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما سجل ثنائية في شباك نادي الاتفاق مساء اليوم الخميس.

جوميز الأكثر تسجيلًا للهلال بـ دوري محمد بن سلمان

وأصبح جوميز أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع الهلال في تاريخ دوري المحترفين برصيد 62 هدفًا، متفوقًا على اللاعب ياسر القحطاني نجم الهلال السابق الذي أحرز 61 هدفًا.

وكان جوميز عانى من الانتقادات مؤخرًا، قبل أن يتمكن من تسجيل هدفين في شباك نادي الاتفاق، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وصعد الفريق الكروي الأول في نادي الهلال لوصافة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على الاتفاق بنتيجة 3-1.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، كذلك شهد إهدار الفرنسي بافيتيمبي جوميز فرصة إحراز الهدف الأول للزعيم بالدقيقة الـ24 حيث تصدى لها حارس الاتفاق.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، كشر الزعيم عن أنيابه، ليُسجل اللاعب الفرنسي جوميز أول أهداف الأزرق بالدقيقة الـ58 بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى الاتفاق. وبعد ذلك عاد البيروفي أندري كاريلو ليضيف ثاني الأهداف لـ الهلال بالدقيقة الـ73 بعد ترويض مميز للكرة حيث استلمها بيمناه وسدد بالقدم اليسرى. وعاد جوميز للتألق من جديد ليُضيف الهدف الثاني له والثالث لـ الهلال بالدقيقة الثمانين بعد تمريرة متقنة من اللاعب كاريلو. وعند حلول الدقيقة الـ93 أوقف الحكم السنغالي قرار إنهاء اللقاء، ليحتسب ركلة جزاء للاتفاق بعد العودة لتقنية الفيديو، حيث سددها بنجاح اللاعب فيليب كيش، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بثلاثية لهدف. الهلال يصعد لوصافة دوري محمد بن سلمان وأصبح رصيد الهلال، بعد الفوز 36 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أما الاتفاق فتجمد رصيده عند 27 نقطة بالمركز السادس.

شارك الخبر







شارك الخبر