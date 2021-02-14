دوري محمد بن سلمان .. غوميز يتصدر ترتيب الهدافين

المواطن - مروة نبيل

تصدر مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، قائمة ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد ختام منافسات الجولة الـ18.

غوميز يتصدر ترتيب الهدافين:

ورفع غوميز رصيده إلى 12 هدفًا بعد تسجيله سوبر هاتريك في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين.

وأصبح بافيتيمبي غوميز ثاني لاعب يتمكن من إحراز سوبر هاتريك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليحقق أكثر من رقم مميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك المهجم الفرنسي في مباراة ضمك ضد الهلال اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في ختام منافسات الجولة الـ18 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح فارس الجنوب في تحقيق فوز تاريخي بهدف دون رد.

ترتيب هدافي دوري محمد بن سلمان:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب الهدافين بعد مرور 18 جولة، والتي يتصدرها غوميز، ثم نجم نادي القادسية حسن العمري بـ11 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم الشباب، كريستان جوانكا.

ونجح 4 لاعبين في تسجيل 10 أهداف حتى الآن، وهم؛ نجم فريق الباطن، فابيو أبرو، نجم نادي أبها، كارلوس ستراندبيرج، مهاجم ضمك، إيميليو زيلايا، ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، جوليو تافاريس.

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