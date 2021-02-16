رسالة مهمة من وزارة التعليم لأولياء الأمور

المواطن - الرياض

وجهت وزارة التعليم باللغتين العربية والإنجليزية رسائل نصية، لتنبيه أولياء الأمور، إلى أهمية ملاحظة أطفالهم عند استخدام الألعاب الإلكترونية.

ويأتي ذلك التحذير من وزارة التعليم خشية تعرض الأطفال لسلوكيات خاطئة أو وقوعهم ضحية لجريمة إلكترونية.

ونصحت وزارة التعليم بأن يكون ولي الأمر بالقرب من أطفاله عند استخدامهم الألعاب الإلكترونية، والحرص على اختيار الألعاب المناسبة لأعمارهم، وذلك لحمايتهم من المخاطر المحتملة مثل تعلم السلوك العدواني والتعرض للمحتوى غير الأخلاقي والوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية.

شارك الخبر







شارك الخبر