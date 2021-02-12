رسالة وليد الفراج للجنة الحكام بعد أزمة الهويش وحامد البلوي

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة للجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية الأزمة التي حدثت أمس الخميس بين حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد والحكم محمد الهويش.

رأي مهم طرحة الزميل المستشار التحكيمي سمير عثمان @Samirosman_ في حلقة #الدوري_مع_وليد امس الخميس ..

يا لجنة الحكام .. حاولوا هذة الفترة ابعاد الاسماء التي لديها حساسية عالية مع بعض الاندية من اجل انجاح تجربة الحكم المواطن .. وجهة نظر ادرسوها بشكل موضوعي .pic.twitter.com/Jo6rf6h96B — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) February 12, 2021

ونشر الفراج مقطع فيديو من حلقة أمس للمستشار التحكيمي المصري سمير عثمان وهو ينصح لجنة الحكام بإبعاد الحكام التي تتحفظ الأندية على اختيارها من أجل حمايتهم.

وليد الفراج يستعين برأي سمير عثمان:

وعلق وليد الفراج قائلًا: “رأي مهم طرحه الزميل سمير عثمان في حلقة الدوري مع وليد أمس، يا لجنة الحُكام، حاولوا هذه الفترة إبعاد الأسماء التي لديها حساسية عالية، مع بعض الأندية من أجل إنجاح تجربة الحكم المواطن، وجهة نظر ادرسوها بشكل موضوعي.

البلوي يكشف تفاصيل نقاشه مع الهويش:

وبالأمس، كشف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، كواليس نقاشه الحاد مع الحكم محمد الهويش خلال مباراة الأهلي والاتحاد.

وكان مقطع فيديو للمصور قصي نقادي، أظهر البلوي وهو يتحدث مع الحكم محمد الهويش بين شوطي لقاء الأهلي والاتحاد، ولكن الأمر أدى لتطور النقاش وإشهار البطاقة الصفراء في وجه البلوي.

وتحدث البلوي لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: ”الموضوع كله يكمن في حديثي مع الهويش حول عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد والضرب الذي تعرض له رومارينيو، ويبدو أنه لم يكن متقبلًا كلامي، هذا كل ما حدث لم أُوجه أي لفظ مسيء له، وكان هناك الكثير من الأشخاص شهود العيان”.

وأضاف حامد البلوي: ”علامات استفهام كثيرة على أداء الحكم محمد الهويش، دائمًا يكون حكمًا في مباراة كبيرة يكون الاتحاد طرفًا فيها وأخطاؤه متكررة ولا يُوجد أي تطور، يعني هناك ركلة جزاء للاتحاد بالدقيقة الـ35 من الشوط الأول لم تُحتسب، وأيضًا نفس الحكم حرمنا من ركلة جزاء لعبدالعزيز البيشي في لقاء الهلال، أنا أدعم الحكم السعودي، ولكن أرجو تغيير الحكم محمد الهويش في مباريات الاتحاد، ورؤية وجه جديد لحكم سعودي، وأنا متقبل أخطاءه، ولكن أرجو تغيير الهويش”.







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