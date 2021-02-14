رقم سلبي لـ حمدالله بعد إهداره ركلة جزاء ضد الشباب

المواطن - محمد سمعه

حقق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، رقمًا سلبيًا وذلك بعد إهداره ركلة جزاء في مباراة الشباب.

وأصبح اللاعب المغربي أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يُهدر 4 ضربات جزاء في موسم واحد، بعد أن سبق له وأن أهدر في مباراتي الاتفاق وأبها قبل أن يُهدر في لقاء الشباب الذي انتهى بفوز الليث برباعية دون رد.

أسباب عدة وراء غضب جماهير النصر من حمدالله

جدير بالذكر أن المهاجم المغربي كان تعرض لانتقادات قوية من قبل الجمهور النصراوي بالموسم الحالي، وذلك بسبب انخفاض مستواه بصورة ملحوظة إضافة لوجود زيادة كبيرة في وزنه، كما غضب الجمهور النصراوي منه وذلك بسبب سفره للمغرب قبل مواجهة الاتحاد بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان الشباب هزم النصر برباعية أحرزها كل من الأرجنتيني بانيغا ومواطنه كريستيان جوانكا هدفين بالإضافة للاعب النيجيري أوديون إيغالو.

يذكر أن حمدالله كان تُوج بلقب هداف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في آخر موسمين، متفوقًا على اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم نادي الهلال.

النصر يحتل المركز السابع

وبعد الخسارة من الشباب، تجمد رصيد نادي النصر حاليًا عند 25 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين.

وكان النصر تعرض للخسارة الأولى تحت قيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات، وذلك منذ توليه المسؤولية في ديسمبر الماضي.

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