رقم مميز لـ مدافع برشلونة بعد الفوز على إلتشي

المواطن - محمد سمعه

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حقق الإسباني خوردي ألبا مدافع فريق برشلونة الإسباني، رقمًا مميزًا، وذلك بعد فوز البارشا أمس الأربعاء على نادي إلتشي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإسباني.

وذكر الحساب الرسمي للبارشا عبر “تويتر” أن خوردي ألبا هو أكثر مدافع قدم تمريرات حاسمة وأحرز أهدافًا برصيد 4 أهداف، كما مرر 8 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن ألبا كان سجل هدفًا للبارشا في ثلاثيته التي هزم بها إلتشي، حيث سجل ألبا هدفًا والأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

وسيواجه برشلونة بعد غد السبت، فريق إشبيلية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل البارشا حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط فارق بينه وبين أتلتيكو مدريد المتصدر.

وكان البارشا خسر الثلاثاء قبل الماضي من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور ثمن النهائي برباعية لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني.

يذكر أن أداء نادي برشلونة واجه الكثير من الانتقادات، بسبب الهزائم الكثيرة وسوء الأداء الدفاعي، بالإضافة لظهور تقارير صحفية، تحدثت عن أن النجم الأرجنتيني ميسي يرغب في الرحيل عن صفوف البارشا في صيف العام الحالي.

الخسارة من البايرن تُطيح بـ سيتين

وكان الهولندي رونالد كومان تولى تدريب برشلونة في سبتمبر الماضي، بعد إقالة المدرب الإسباني كيكي سيتين من تدريب الفريق بعد الخسارة من بايرن ميونخ الألماني 8-2 في دوري أبطال أوروبا.

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