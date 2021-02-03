رونالدو يُقرب يوفنتوس من نهائي كأس إيطاليا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس التي أُقيمت على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، بفوز اليوفي بثنائية البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو يهز شباك الإنتر مرتين:

وبدأت مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق فقط، من هجمة مرتدة بدأها سانشيز الذي مرر الكرة إلى باريلا ليلعبها عرضية مميزة، ويسددها لاوتارو مارتينيز ويهز شباك اليوفي.

وضغط اليوفي بعد الهدف، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو عقب عرقلة آشلي يونج للاعبه كوادرادو، وسدد كريستيانو رونالدو الكرة بنجاح عند الدقيقة 26، لتشتعل المباراة ويبحث كل فريق عن تسجيل هدف التقدم مجددًا.

وكاد الإنتر أن يُسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 32 من ركلة حرة نفذها سانشيز ولعبها سكرينيار برأسية مميزة، إلا أنها مرت بجوار المرمى، قبل أن يتمكن رونالدو من إحراز الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 35.

واستغل كريستيانو رونالدو خطأ حارس المرمى هاندانوفيتش والمدافع باستوني وخطف الكرة، وأطلق تسديدة قوية أثناء خروج الحارس، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس.

إنتر ميلان ضد يوفنتوس:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس كاد أصحاب الأرض أن يتعادلوا من ركلة حرة سددها آشلي يونج، ولكن بوفون تألق وأبعد التسديدة، قبل أن يتألق هاندانوفيتش ويحول تسديدة بينارديسكي إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 56.

ونجح سانشيز في الحصول على الكرة وسدد كرة، إلا أن ديميرال أنقذها من على خط المرمى، ليحرم الإنتر من التعادل، ليواصل أصحاب الأرض في إهدار الفرص، وغابت الفاعلية الهجومية في الربع ساعة الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز اليوفي.

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان ضد يوفنتوس على ملعب “أليانز ستاديوم”، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطالي، لحسم الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية.







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