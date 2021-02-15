ريال مدريد يتجاوز عقبة فالنسيا بثنائية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، في تحقيق الفوز على نظيره فالنسيا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد فالنسيا:

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بشكل سريع، وضغط المرينغي منذ الدقائق الأولى، وجاء أول تهديد عند الدقيقة التاسعة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عن طريق كاسيميرو، إلا أن الحارس دومينيك حولها إلى ركلة ركنية.

وتمكن الفرنسي كريم بنزيمة من فض اشتباك السلبي عند الدقيقة 12، بعد تلقيه تمريرة مميزة من كاسيميرو من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يتلقى المرينغي ضربة قوية بإصابة داني كارفاخال ليُغادر الملعب عند الدقيقة 26، ويُشارك لوكاس فاسكيز بدلًا منه.

وكاد بنزيمة أن يُعزز تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 38 من كرة رأسية، إلا أنها مرت أعلى المرمى، وأطلق لوكا مودريتش تسدية قوية، ولكن الحارس أنقذها ببراعة، وسجل توني كروس هدفًا آخر عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بتقدم المرينغي بثنائية دون رد.

شوط سلبي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول الفريق الضيف تقليص الفارق، وسدد ماكسي جوميز كرة قوية عند الدقيقة 53، إلا أن الحارس تيبو كورتوا تصدى لها، وأطلق توني كروس تسديدة قوية عند الدقيقة 55، ولكنها مرت بجوار القائم.

وأحرز فيرلاند ميندي هدف ريال مدريد الثالث عند الدقيقة 61 بعد تلقيه تمريرة مميزة من فينيسيوس جونيور، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وأطلق راتشيتش كرة قوية، ولكنها مرت بجوار قائم المرينغي، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد فريق فالنسيا عند 24 نقطة في المركز الـ12.

شارك الخبر







شارك الخبر