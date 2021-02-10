ريال مدريد يعلن وفاة الأسطورة إنريكي بيريز

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن وفاة الأسطورة إنريكي بيريز “باتشين”، عن عمر يُناهز الـ82 عامًا.

وفاة أسطورة ريال مدريد

ونعى رئيس نادي ريال مدريد ومجلس الإدارة، أحد أساطير كرة القدم في المرينغي، إنريكي بيريز ببالغ الأسى والحزن، من خلال بيان عبر موقع النادي الإلكتروني الرسمي.

وتابع النادي الإسباني في بيانه الرسمي: “ريال مدريد يود التعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه، مع زوجة الراحل وابنتيه كريستينا وميرسيدس، وحفيديه خافيير وكريستينا، وجميع أقاربه ومحبيه”.

إنريكي بيريز مع الريال

ولعب الراحل إنريكي بيريز بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالريال خلال الفترة من 1959 وحتى عام 1968، ليكون من أبرز نجومه ويُساهم في تتويج المرينغي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، وذلك بالإضافة إلى تألقه مع المنتخب الإسباني.

وشارك باتشين في 218 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالريال خلال 9 مواسم، ونجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني الممتاز 7 مرات، دوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس إنتركونتيننتال مرة واحدة، بجانب كأس إسبانيا مرة واحدة.







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