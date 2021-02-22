سبب رفض كوزمين لقيادة الهلال

المواطن - مروة نبيل

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رفض المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين عرضًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلفًا لمواطنه رازفان لوشيسكو، الذي رحل مؤخرًا لتراجع النتائج.

كوزمين يرفض تدريب الهلال:

وكان نادي الهلال قد أعلن عن إقالة رازفان لوشيسكو، حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره له ولجهازه الفني المعاون، وتم تعيين مدرب فريق الزعيم لكرة القدم تحت 19 عامًا، البرازيلي روجيرو ميكالي مديرًا فنيًّا.

ولفتت صحيفة “ديجي سبورت” الرومانية، إلى أن كوزمين رفض عرضًا رسميًّا لتدريب الهلال، لأنه ليس في عجلة من أمره، كما أنه ينتظر عرضًا من الصين أو اليابان.

وتابعت الصحيفة الرومانية، أن أولاريو كوزمين يبحث عن عرض لا يقل عن 7 ملايين يورو سنويًّا، كما كان يحصل مع فريقه السابق جيانجسو الصيني.

وجاء رفض المدرب الروماني بعدما دخل في قائمة المدربين المرشحين لقيادة فريق شانجهاي إيست آسيا الصيني، والذي سيدفع له 8.5 مليون يورو خال منافسات الموسم الرياضي الواحد، حال توليه مهمة تدريبه.

وسبق أن تولى كوزمين مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة من 2007 حتى عام 2009، وقاده لتحقيق 3 بطولات، وهم؛ الدوري السعودي للمحترفين مرة وكأس ولي العهد مرتين.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل الديربي، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

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