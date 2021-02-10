سبب غياب جيروم بواتينغ عن نهائي مونديال الأندية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لـ بايرن ميونخ الألماني، سبب غياب المدافع الألماني جيروم بواتينغ عن مواجهة نادي تيغريس أونال المكسيكي غدًا الخميس في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2020، المقامة حاليًّا في قطر.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تيغريس: إن بواتينغ سافر إلى ألمانيا وسيغيب عن المباراة النهائية لظروف خاصة، مضيفًا بأن الأخبار الواردة من برلين للاعب جعلته يضطر مجبرًا للمغادرة إلى ألمانيا.

وفاة زوجة جيروم بواتينغ السابقة هي سبب غيابه عن لقاء تيغريس:

وكانت تقارير إعلامية في ألمانيا قالت: إن بواتينغ سيغيب عن مواجهة تيغيريس بسبب وفاة زوجته السابقة، حيث سيحضر الجنازة في ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيواجه فريق تيغريس على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة بقطر في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان جيروم بواتينغ شارك في لقاء الأهلي المصري وبايرن ميونخ الذي أُقيم مساء أول أمس الاثنين في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، حيث فاز البايرن بثنائية دون رد أحرزها المهاجم البولندي المميز روبيرت ليفاندوفسكي.

البايرن حقق اللقب المونديالي قبل 8 سنوات:

يذكر أن بايرن ميونخ سبق له الفوز بلقب كأس العالم للأندية في عام 2013، بعد الفوز في اللقاء النهائي على حساب نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

يذكر أن البايرن كان تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2020 في أغسطس الماضي، بعد الفوز على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية بهدف دون رد سجله اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان.







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