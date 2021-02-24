سبب وجود أعراض بعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

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أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي آل سويدان، أن الأعراض المصاحبة بعد أخذ لقاح كورونا دليل على تفاعل الجسم معه وصنع مناعة ضد الفيروس.

فيديو | استشاري أمراض معدية لـ #الإخبارية: الأعراض المصاحبة بعد أخذ اللقاح دليل على تفاعل الجسم معه وصنع مناعة ضد الفيروس.. و 15% من الأشخاص من يشعر بتلك الأعراض pic.twitter.com/lmTkFcfR7h — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 23, 2021

أعراض ما بعد اللقاح:

كما أوضح استشاري الأمراض المعدية في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أسباب شكوى بعض الأشخاص من الشعور ببعض الأعراض بعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد.

وقال آل سويدان الأعراض المصاحبة بعد أخذ اللقاح يعني صنع مناعة ضد الفيروس وهناك نسبة 15% من الأشخاص يشعرون بتلك الأعراض.

بسيطة وموضعية:

وتابع أن الأعراض التي تظهر على متلقي لقاح كورونا في الأيام الثلاثة الأولى تكون في العادة بسيطة إلى متوسطة، مبينًا أنها أعراض موضعية مثل آلام انتفاخ في موضع الحقن، أو أعراض عامة كالحمى والإعياء الخفيف.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاحات كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا ، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

تسجيل لقاح أسترازينكا

من جهة أخرى أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي طورته الشركة البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد ، وجاءت إجازة “الهيئة” استخدام اللقاح والسماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح “أسترازينيكا” وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك كما ستقوم الهيئة بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.

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