سرور يُطالب المسحل بدعم النصر

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور رسالة إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، مطالبًا إياه بدعم العالمي بعد إصابة لاعبه الكوري الجنوبي كيم جين سو.

سرور يُطالب بدعم النصر

وقال هاشم سرور: “الأهلي والهلال وغيرهما من الأندية حصل وأن سجلوا بديلًا للاعب مصاب، إلا النصر يدخل في الكثير من الشروط، وذلك على الرغم من أن إصابة لاعبه تغني عن كل الشروط”.

وتابع نجم العالمي السابق حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “رسالة للأخ المسحل.. النصر مثله مثل بقية الأندية السعودية، وأتمنى أن تكون داعمًا له وداعمًا لكل أندية المملكة لأنها أندية سعودية ولك الشكر إذا فعلت”.

وكان نجم نادي النصر، كيم جين سو قد تعرض للإصابة بقطع كامل في وتر أكيليس خلال مواجهة الرائد الشهر الماضي، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأكد غيابه عن العالمي حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ولم ينجح العالمي في إبرام أي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب عدم حصول الإدارة على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، بجانب 4 أندية أخرى، لذلك يسعى لتسجيل لاعب بدلًا منه.

العالمي يستعد لمواجهة الشباب

على الجانب الآخر، يلعب العالمي ضد الشباب على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز السادس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يتصدر الشباب الترتيب بـ35 نقطة.







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