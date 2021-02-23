سكاي نيوز أستراليا: جو بايدن يعاني من الخرف 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال مضيف قناة سكاي نيوز أستراليا، كوري برناردي، إن وسائل الإعلام الرئيسية اختارت عدم تسليط الضوء على أي شيء يمكن أن يؤدي إلى إخراج جو بايدن عن مسار الفوز في الانتخابات الأمريكية السابقة.

جو بايدن يعاني من الخرف

وتابع السياسي الأسترالي السابق ومضيف القناة، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يعاني من الخرف وأنه ليس على مستوى المهمة التي أقسم على القيام بها، مضيفًا أنه لم يحدث من قبل أن تعرض زعيم للعالم الحر للخطر الإدراكي.

وقال خلال برنامجه المذاع على قناة سكاي نيوز أستراليا: الحقيقة كانت واضحة خلال الحملة الانتخابية، لكن وسائل الإعلام السامة اختارت عدم إبراز أي شيء يمكن أن يعرقل فوز بايدن، وحتى الآن، بعد أن أدى اليمين، لا يزال الكثير منهم يرفضون قول الحقيقة بشأن افتقار بايدن إلى القدرات العقلية.

وأشار برناردي إلى أنه عندما ظهر بايدن لأول مرة في مبنى قاعة المدينة الرئاسية المعقمة في بالتيمور، تخلى الرئيس عن جهاز عارِض النصوص الذي يُعرض عليه الخطاب، وكانت النتيجة كارثية، إذ كان خطابه مليئًا بالأكاذيب الكاملة والهراء التام.

وأكد مضيف البرنامج على أن بايدن لا يعي في معظم الأوقات أين هو ويخطئ في الكثير والكثير من الأحيان في أسماء الأشخاص والأحداث.

من هو كوري برناردي ؟

هو سياسي أسترالي سابق، شغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن جنوب أستراليا من 2006 إلى 2020، وكان زعيم حزب المحافظين الأسترالي، وهو عضو سابق في الحزب الليبرالي الأسترالي، وقد ألف كتاب الثورة المحافظة.

وقد أصبح برناردي ممثلًا وطنيًا لأستراليا عندما تم اختياره في ثلاثة مقاعد من فريق coxless الأربعة الذي تنافس في بطولة العالم للتجديف عام 1989 في مدينة بليد في يوغوسلافيا السابقة، وحصل على المركز العاشر في المسابقة.

أدار برناردي بنفسه فندق عائلته لفترة وعمل لاحقًا سمسارًا للأوراق المالية ومستشارًا ماليًا قبل دخول السياسة التي استقال من عالمها في عام 2020 ليصبح حاليًا مقدم برنامج إخباري في قناة سكاي نيوز أستراليا.

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