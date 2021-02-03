سلالة كورونا تراوغ المناعة وإصابة مزدوجة لشخص واحد!

المواطن - متابعة

اكتشف علماء بريطانيون طفرةً في سلالة كورونا المتحور في بريطانيا، تجعل الفيروس يتفادى الجهاز المناعي.

وقال العلماء، أمس الثلاثاء: إن نفس الطفرة تم اكتشافها في سلالة كورونا التي تحورت في جنوب إفريقيا، مؤكدين أن هذه الطفرة تجعل المتعافين من كورونا عرضة للإصابة مرة أخرى، كما أنها تُقلل من فعالية اللقاحات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” BBC عن العلماء القول: إن الاختبارات على بعض العينات أظهرت تحورًا، يطلق عليه “إي 484 كيه”، تم رصده بالفعل في سلالتي جنوب إفريقيا والبرازيل من فيروس كورونا اللتين تعدّان مصدر قلق.

وأضاف العلماء أنه على الرغم من أن هذا التغير ربما يؤثر على فاعلية اللقاحات، من المفترض استمرار جدوى اللقاحات المستخدمة حاليًّا.

واقعة جديدة لسلالات كورونا!

وفي واقعة جديدة أثارت حيرة وقلق الأطباء، ثبت أن سلالتين مختلفتين من تحور كورونا يمكن أن تصيبا الشخص ذاته في وقت واحد.

وفي البرازيل، ثاني أكبر دولة في عدد الإصابات، تم الكشف عن إصابة مزدوجة لدى شخصين.

وفي الحالة الأولى، ثبتت إصابة أحد المرضى بسلالتي كورونا تطورتا بشكل منفصل، ورُصدتا في ولايتين برازيليتين مختلفتين، وأطلق عليهما “P.1″ و”P.2”.

أما المريض الثاني، فقد كشفت الفحوص إصابته بسلالتي “P.2″ التي ظهرت في البرازيل، و”B.1.91” التي رُصدت لأول مرة في السويد.







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