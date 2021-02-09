شاب أمريكي يدفع حياته بسبب مقلب

المواطن - متابعة

لقي معد مقالب أمريكي مصرعه، بعدما تم إطلاق النار عليه خلال إعداده وصديقه مقلباً يجسد عملية سطو بالسكاكين، في ولاية تينيسي الأمريكية.

ووقع الحادث في مدينة ناشفيل، حيث قام الشاب تيموثي ويلكس وصديقه بلعب مقلب على مجموعة من الأشخاص في ساحة انتظار السيارات لمحاكاة عملية سطو بالسكاكين.

ولم يُقدِّر المتواجدون في الساحة المقلب، وأخذ أحدهم سلاحاً وأطلق النار على ويلكس فأرداه قتيلاً.

من جانبه قال مطلق النار للشرطة إنه لا يعلم بأمر المقلب واعتقد أن حياته في خطر، لذا سارع بإشهار سلاحه.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، ولم يتم توجيه أي تهم بعد إلى الجاني. وفقاً لموقع “إن بي سي نيوز”.







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