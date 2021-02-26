شرفي نصراوي يطرح 3 أسئلة بعد قرارات الانضباط ويؤكد تساهلها مع الشباب

المواطن - محمد سمعه

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طرح الأمير وليد بن بدر عضو شرف نادي النصر، 3 أسئلة للجنة الانضباط بعد قراراتها حول أزمة لقاء الشباب والنصر الذي أُقيم يوم 13 فبراير الجاري.

الانضباط تساهلت مع الشباب

وغرد عضو شرف النصر قائلًا: ” لنستوعب حجم خطأ لجنة الانضباط، وتساهلها مع الطرف الآخر، نسأل هذه الأسئلة الواضحة والصريحة”.

وتابع الأمير وليد بن بدر: “ماذا لو أُدين كابتن حسين عبدالغني باللفظ العنصري الذي اتُهم بتلفظه؟، وما العقاب الذي كان سيصدر بحقه وماذا كان مصيره بعد هذه القرارات؟”.

وأضاف وليد بن بدر: ” بالإجابة على هذه الأسئلة، نكتشف حجم خطأ لجنة الانضباط”.

قرارات الانضباط بعد المباراة

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف خالد البلطان رئيس الشباب 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، مع إيقاف سيبا لاعب الليث مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال.

وقررت اللجنة أيضًا تغريم الليث 200 ألف ريال لنشره تصريحًا تضمن إثارة الرأي العام.

كما أشارت اللجنة إلى إيقاف حسين عبدالغني مسؤول النصر مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول الفريق المنافس، وعدم ثبوت مخالفة عبدالغني ورد شكوى الليث بشأن شبهة التمييز العنصري.

كذلك أحالت اللجنة ملف أحد الأشخاص المخالفين في نفس القضية وغير الخاضعين لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

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