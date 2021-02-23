شركة المياه الوطنية : مصور فيديو الشرقية تعدى على شبكة المياه

المواطن - الشرقية

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أوضحت شركة المياه الوطنية أنه بالإشارة للمقطع المتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، المتضمن ادعاء أحد الأشخاص بالحي الثالث بضاحية الملك فهد بالمنطقة الشرقية من قيام الشركة بوضع ملصق بفصل المياه عن مسكنه، مدعيًا أن المسكن جديد ولم تصله خدمة المياه، ولا يوجد لديه عداد.

وتبيانًا للحقيقة فإن فرق الرقابة والتفتيش رصدت قيام صاحب العقار بالتعدي على شبكة المياه العامة قبل تركيب العداد له، واستخدام مياه الشبكة في غير ما خصصت له بطريقة غير نظامية في عملية (البناء)، وبناءً على الأنظمة المرعية تم تحرير مخالفة التعدي، ووضع إشعار لمالك العقار للمراجعة لسداد المخالفة، مما يتضح معه أن ما قام به ناشر المقطع ما هو إلا تضليل للرأي العام، ومخالفة للحقيقة والواقع.

وفي هذا السياق فإن الشركة تؤكد أنه وفقًا للأنظمة والتعليمات، وخاصة ما تضمنه نظام حماية المرافق العامة ستمضي قدمًا في تطبيق مقتضى ذلك بحق كل من يثبت تعديه على المرافق العامة الخاصة بالخدمات التي تقدمها، إذ إن التعدي على المرافق العامة يلحق ضررًا مباشرًا على العملاء، ويؤثر على جودة تقديم الخدمة، الأمر الذي سبق وأن تم ملاحظته أثناء ضبط العديد من المخالفات، سواءً على شبكات خدمات المياه، أو الصرف الصحي، أو العدادات، أو مناهل الصرف الصحي، وبسبب هذه المخالفات حدثت مشكلة في منظومة التشغيل أدت إلى توقف بعض خطوط الصرف الصحي عن العمل، إضافة إلى الطفح والتلوث البيئي.

ودعت الشركة جميع العملاء إلى التعاون، وسرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تعدٍّ على مرافق الشركة، وذلك عبر قنواتها الرسمية من خلال الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، أو مركز الاتصال الموحد (920001744)، أو من خلال أحد مراكز خدمة العملاء.

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