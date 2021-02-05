صالح النعيمة يُهاجم نجوم الهلال ويطلب إقالة لوشيسكو

المواطن - محمد سمعه

هاجم صالح النعيمة لاعب نادي الهلال الأسبق، نجوم أزرق العاصمة بعد الخسارة أمام نادي أبها بثلاثية مقابل هدفين، كما طالب بإقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

رسالة النعيمة لمدرب الهلال وللاعبين !

وغرد النعيمة قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الفريق بحاجة إلى هزة، إقالة المدرب هي أفضل الحلول بالوقت الحالي، كذلك لا يجب أن نغفل دور اللاعبين، والجزاء يكون من جنس العمل”.

وفي السياق ذاته، وجه سامي الجابر نجم الهلال السابق نصيحة مهمة لإدارة فهد بن نافل، وذلك بعد تعثر الأزرق ضد أبها.

وغرد الجابر قائلًا: “الزعيم كان وسيظل من أفضل الأندية تعاملًا مع الأزمات، التشنج واتخاذ قرارات متسرعة، قد تصنع رد فعل مؤقتة، لا تصنع مستقبل نتمناه للزعيم، الثقة مهمة والهدوء أهم لإعادة صياغة الفريق وإدارة الأزمة وتحديد مكامن الخلل المتعددة، الهدوء مطلب”.

أبها ينتصر على الأزرق للمرة الأولى

وحقق أبها بهذه النتيجة أول فوز له في تاريخ مواجهاته ضد الهلال، حيث أصبح رصيده 24 نقطة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد الأزرق عند 30 نقطة في المركز الثاني. وكان الزعيم خسر مباراة السوبر السعودي يوم السبت الماضي، بعد أن خسر من النصر بثلاثية دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.







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