صحة الشرقية لـ”المواطن”: نعمل على تجهيز مركز لقاحات كورونا بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أعلنت صحة المنطقة الشرقية أنها تعمل على تجهيز مركز لقاحات كورونا في محافظة حفر الباطن، ليفتتح قريبًا ضمن خطة الوزارة لتوفير اللقاح لكافة أفراد المجتمع.

العمل على تجهيز مركز اللقاحات:

وأكدت صحة الشرقية في تصريح لـ”المواطن” أنه جاري العمل حاليًّا على تجهيز مركز لقاحات كورونا 19 بمحافظة حفر الباطن لافتتاحه قريبًا بمشيئة الله تعالى.

وأضافت أن التوسع في مراكز اللقاحات التي تقوم بإعطاء لقاح كوفيد 19 هو يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لوقاية المجتمع في توفير اللقاح لكافة أفراد المجتمع بكل يسر وسهولة.

جامعة حفر الباطن تخصص موقعًا:

ومن جانبها، أعلنت جامعة حفر الباطن بأنها ستكون مَقَرًّا لمركز لقاحات كورونا بالمحافظة بعد تخصيصها موقعًا داخل حرمها الجامعي لتقديم اللقاحات، ويأتي ذلك انطلاقًا من دور الجامعة المجتمعي.







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