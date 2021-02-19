صحة الطائف: مركز لقاحات كورونا جاهز بـ 16 عيادة

المواطن - واس

أكملت صحة الطائف جاهزية مقر مركز لقاحات كورونا بالمحافظة.

مركز بـ 16 عيادة:

وجُهز المقر المقام في مبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف بـ16 عيادة تضم جميع الخدمات الأساسية, وحددت عملية استقبال الزائرين من البوابة الشمالية المجاورة لبوابة الجامعة الرئيسة على امتداد شارع الستين بالحوية، مع وجود المختصين للتأكد من توفر تطبيق “توكلنا” ووجود موعد مسبق من خلال تطبيق “صحتي” والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

التسجيل في صحتي:

وأكدت صحة الطائف أهمية التسجيل والحجز في تطبيق “صحتي” لتلقي اللقاح.

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