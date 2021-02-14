صدمة للمدرب هورفات بعد خسارة النصر برباعية

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب الكرواتي ألين هورفات المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر لصدمة الهزيمة الأولى منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق الكروي الأول في ديسمبر الماضي.

وكان العالمي خسر من فريق الشباب برباعية دون رد أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هورفات يخسر للمرة الأولى

وبعد خوض هورفات 7 مباريات مع العالمي ببطولة دوري المحترفين، حقق فيهم الانتصار في 5 مناسبات والتعادل في مباراتين، خسر للمرة الأولى ضد الشباب ولم ينجح في الصعود من المركز السابع للخامس في جدول الترتيب.

يذكر أن هورفات، كان نجح في قيادة العالمي للفوز بلقب كأس السوبر السعودي يوم 30 يناير الماضي، بعد الفوز على نادي الهلال بثلاثية دون رد.

رابطة الدوري ترصد تجاوزات مباراة النصر والشباب

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الدوري السعودي أنها رصدت التجاوزات في مباراة النصر والشباب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت الرابطة في بيان لها: “تود رابطة الدوري السعودي للمحترفين الإيضاح إنه يتم رصد أي تجاوزات تصدر من مسؤولي أو لاعبي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباريات، ويتم تدوينها من قبل مراقبي المباريات، لرفعها للجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأضافت “في هذا الإطار فقد تم رصد ما حدث من تجاوزات في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من قبل مراقب المباراة، وجار الرفع بذلك للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتابعت رابطة الدوري السعودي “كما تنوه الرابطة بأنه يجب على مسؤولي الأندية واللاعبين التحلي بالروح الرياضية”.

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