صفقات نادي الشباب الشتوية مستمرة

المواطن - مروة نبيل

واصلت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، حسم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز.

عمار النجار في نادي الشباب:

وأعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أحدث صفقات الشتاء، مؤكدًا انضمام عمار النجار صاحب الـ23 عامًا إلى صفوفه، قادمًا من فريق أبها، بعد شراء المدة المتبقية في عقده.

وكان نادي الشباب قد أعلن الشهر الماضي عن تعاقده رسميًّا مع عمار النجار، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل لمدة عامين حتى 2023، مع أفضلية التمديد لموسم آخر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

صفقات نادي الشباب:

وتحرص إدارة البلطان على ضم صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن، حيث وقعت عقدًا احترافيًّا مع المهاجم النيجيري الدولي أوديون إيغالو قادمًا من شانغهاي الصيني لمدة موسمين ونصف الموسم.

وتعاقد نادي الشباب قبل بضعة أيام مع مدافع فريق أبها، نادر الشراري لمدة 4 مواسم بداية من الموسم الرياضي المقبل، كما وقعت الإدارة مع عبدالله الجوعي نجم نادي التعاون، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأتي صفقات الشباب في الفترة الشتوية، استكمالًا للميركاتو الصيفي المميز الذي قامت به إدارة البلطان بالتعاقد مع نجم نادي إشبيلية الإسباني، إيفر بانيغا، والبرتغالي فابيو مارتينيز، ليكونا من أبرز نجوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.







شارك الخبر