صقر عطيف يُغادر الفتح وينضم إلى الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

انضم صقر عطيف رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد رحيله عن الفتح.

عطيف يرحل عن الفتح:

وأعلن نادي الفتح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع الإدارة لمخالصة مالية مع صقر عطيف بعد قرابة الموسمين قضاهما في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقدمت إدارة نادي الفتح برئاسة سعد العفالق شكرها وتقديرها للاعب عطيف على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم، وتمنت له التوفيق في خطوته المقبلة.

صقر عطيف إلى الفيحاء:

وبعد الإعلان عن رحيل صقر عطيف من الفتح، أعلن نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي عن إنهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف.

ومن المقرر أن ينتظم عطيف صاحب الـ30 عامًا، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بدءًا من يوم غدٍ الاثنين، وذلك بعد أن أنهت إدارة الاحتراف إجراءات تسجيله قبل إغلاق فترة التسجيل الشتوية.

ويملك عطيف خبرة ستساعد الفيحاء خلال الفترة المقبلة، أملًا في الصعود إلى دوري المحترفين، حيث لعب في صفوف العديد من الأندية السعودية، ومن أبرزها الشباب والتعاون والرائد وأحد، بالإضافة إلى تجربته الأخيرة مع الفتح.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 37 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الحزم المتصدر، فيما يحتل الجبلين المركز الثاني بـ38 نقطة.







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