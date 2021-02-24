طلب لـ الانضباط بالتدخل بعد تصرف بيتروس المثير

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

تسبب اللاعب البرازيلي بيتروس نجم النصر، أمس الثلاثاء، في إثارة الجدل، وذلك بعد أن نجح في إخراج لاعبي الهلال عن تركيزهم في ديربي الرياض، الذي انتهى بفوز النصر بهدف دون مقابل.

بماذا علق العقيلي على تصرف بيتروس المثير ؟

وعلق خالد العقيلي نجم النصر السابق على احتكاك اللاعب البرازيلي مع سعود كريري قائلًا عبر “تويتر” : “إذا سكتنا عن فعله، فلا نلوم أطفالنا إذا فعلوها، يا لجنة الانضباط ماذا أنتِ فاعلة، أقسم بالله لو ابني فعلها سأطالب بمعاقبته”.

سعود كريري يخطط لشكوى اللاعب:

ووفقًا لـ آخر التقارير الصحفية، فإن سعود كريري مدير الكرة في الهلال سوف يتوجه للجنة الانضباط لتقديم شكوى ضد اللاعب البرازيلي على خلفية أحداث ديربي الهلال والنصر الذي أُقيم أمس الثلاثاء على ملعب “مرسول بارك” معقل العالمي وذلك وفقًا لـ”الميدان الرياضي”.

وكان بيتروس صنع الهدف الوحيد للاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي أحرزه في شباك الحارس عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

وعلق القانوني أحمد الأمير على واقعة الاحتكاك بين كريري واللاعب البرازيلي قائلًا: “طالما تم إبعاد الإداري بالبطاقة الحمراء المباشرة؛ فهنا لابد أن يرفع الحكم في تقريره هذه الحالة وعلى ضوئه تتخذ لجنة الانضباط قرارًا إما بزيادة عدد مباريات الإيقاف؛ أو بإضافة غرامة مالية، أو كلاهما”.

وأضاف الأمير: “هذه الحركة ثقافة غربية تعني التشجيع والتحفيز ومأخوذة من سباقات الخيل عندما يقوم الفارس بالربت على مؤخرة حصانه لتشجيعه وتحفيزه؛ صحيح الحركة ممكن تفهم خطأ في مجتمعاتنا الإسلامية المحافظة ولكنها ثقافة معروفة في المجتمعات الغربية”.

شارك الخبر







شارك الخبر