تسجيل 327 حالة كورونا جديدة و4 وفيات في السعودية

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (327) حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (257) حالة كما تم تسجيل 4 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (369575) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (360954) حالة.

حالات كورونا في السعودية

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد حالات كورونا الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات تجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة حذر أكثر من مرة من خطورة التساهل وعدم التعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال وزير الصحة إن هذه الفترة التي نعيشها صعبة جدًا ويتحتم على الجميع التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم – بإذن الله – وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، سائلًا الله أن يحفظ الجميع ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية.

أهلية الحصول على اللقاح

‏وفي وقت سابق أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على لقاح كورونا ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي” لكنها أعادت جدولة مواعيد الجرعات بعد تأخر الشركة المصنعة للقاح في توريد اللقاحات إلى المملكة.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.







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