عادل التويجري يدافع عن غوميز ويثير الجدل عن حمدالله

المواطن - محمد سمعه

دافع الناقد الرياضي عادل التويجري عن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، وذلك بعد أن سجل ثلاثة أهداف في شباك نادي العين من ركلة جزاء في لقاء فاز فيه الهلال بخماسية دون رد.

وقال التويجري لـ برنامج “الدوري مع وليد”: “إحراز الأهداف من ركلات الجزاء أمر اعتيادي لأنها تُحسب أهداف في النهاية”.

غوميز حقق ما عجز عنه حمدالله بالموسم الحالي:

وسخر التويجري من إهدار المغربي عبدالرزاق حمدالله لبعض ركلات الجزاء خلال مباريات للنصر في الدور الأول من دوري محمد بن سلمان للمحترفين قائلًا: “هناك آخرون أهدروا ركلات جزاء ولم يفعلوا مثل ما فعله اللاعب الفرنسي”.

وكان الهلال هزم نادي العين بخماسية دون رد في مباراة أُقيمت أول أمس الثلاثاء في الجولة الـ16 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال حاليًّا المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الشباب صاحب المركز الأول.

غوميز في صدارة قائمة الهدافين برصيد 12 هدفًا:

جدير بالذكر أن غوميز يتصدر حاليًّا قائمة هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 هدفًا متفوقًا بفارق هدفين على حسن العمري لاعب القادسية وفابيو أبرو لاعب الباطن وجوليو تافاريس وإيميليو زيلايا وكارلوس ستراندبيرج لاعب أبها حيث أحرز كل منهم 10 أهداف.







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