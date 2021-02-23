عارف ينتقد عمر السومة والعويس

المواطن - مروة نبيل

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انتقد الإعلامي جمال عارف ثنائي النادي الأهلي، السوري عمر السومة وحارس المرمى محمد العويس، بعد تصريحاتهما عقب خسارة الراقي ضد الشباب بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تصريحات صادمة من عمر السومة والعويس:

وخرج السوري عمر السومة ومحمد العويس بتصريحات صادمة بعد الخسارة ضد الشباب، مؤكدين أن النادي الأهلي يعيش وضعًا مأسويًّا خلال الفترة الحالية، وطالبوا الجماهير بعدم الغضب من النتائج، خاصة أن اللاعبين والمدرب يقدمون أفضل ما لديهم.

وصرح عمر السومة والعويس لـ”القنوات الرياضية السعودية”، أن التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يحتاج “مهرًا”، وأن الراقي لم يُقدم أي شيء حتى الآن، ويمكن الاطلاع على التصريحات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عارف ينتقد ثنائي الأهلي:

وقال جمال عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يخرجون ليهاجموا الإدارة حتى وإن كان هناك متأخرات وأخطاء فكل الأندية تعاني من نفس الوضع”.

وتابع: “حصلتم على الملايين والشهرة والأضواء فلابد من التضحية ولو بشيء بسيط لناديكم وجماهيره؛ حتى لو هناك تقصير إداري على الأقل قاتلوا في الملعب من أجل ناديكم وجمهوركم.. الانتهازية معيبة”.

وأضاف: “من حق لاعبي الأهلي المطالبة بمستحقاتهم طالما أنهم لاعبون محترفون، أتفهم لو طالب ميتريتا أو ليما بمستحقاتهما فهو مقبول، لكن أن يخرج عمر السومة والعويس وهما من حصلا على الملايين والشهرة فهذا للأسف فيه عدم وفاء منهما للنادي الذي احتضنهما وللجمهور الذي دعمهما خصوصًا وأن حقوقهما محفوظة”.

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