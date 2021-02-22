عبدالرزاق حمدالله يغيب عن مران النصر

المواطن - مروة نبيل

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غاب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة الهلال المقبلة.

عبدالرزاق حمدالله يغيب:

وذكر حساب “الرياضية – عاجل” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عبدالرزاق حمدالله يغيب عن مران فريقه الأساسي المقام الآن على ملعب مرسول بارك، استعدادًا لديربي الرياض.

وكان المتحدث الإعلامي السابق باسم النصر، سعود الصرامي، قد أكد أن المدرب ألين هورفات اتخذ قرارًا بإبعاد حمدلله عن المشاركة في الديربي؛ نظرًا لانخفاض مستواه وغيابه عن هز الشباك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعرض المهاجم المغربي لانتقادات جماهيرية قوية خلال الفترة الماضية، بعد هبوط مستواه، وإهداره لـ4 ركلات جزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ما أفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنقاط هامة وأثر على نتائجه هذا الموسم.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد النصر لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل الديربي، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

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