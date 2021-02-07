عبدالله الحمدان يبدأ مشواره مع الهلال

المواطن - مروة نبيل

بدأ عبدالله الحمدان مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته ضد العين المؤجلة.

عبدالله الحمدان في مران الهلال:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب عبدالله الحمدان خلال مشاركته في مران اليوم، مشيرًا إلى أنه التحق بالتدريبات الجماعية، وأجرى مرانًا استرجاعيًّا.

وكان نادي الهلال قد أعلن في ساعة مبكرة صباح اليوم عن شراء المدة المتبقية من عقد عبدالله الحمدان مع نادي الشباب، لينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي مع نهاية اليوم.

وظهر عبدالله الحمدان صاحب الـ21 عامًا، بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، حيث سجل هدفين وقدم 8 تمريرات حاسمة خلال 15 مباراة.

ونجح نادي الهلال في التعاقد رسميًّا مع المهاجم الشبابي لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 مواسم، بداية من الموسم الرياضي المقبل، وظهر اللاعب مرتديًا قميصه، ما أثار أزمة، قبل أن يشتري المدة المتبقية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة أمام العين، سيخوضها، يوم الثلاثاء.







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