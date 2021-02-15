عبدالله عسيري يوجه رسالة للمرتابين في لقاح كورونا

المواطن - الرياض

أكد استشاري الأمراض المعدية عبدالله عسيري، أن خطة المملكة هي تلقيح 28 مليون إنسان في المملكة بلقاح كورونا.

#لقاح_كورونا_في_الصورة

استشاري الأمراض المعدية د. #عبدالله_عسيري يوضح طريقة عمل "اللقاحات" في وقاية جسم الإنسان من الفيروسات، ودعم "الذاكرة المناعية" للجسم البشري في مقاومة الأمراض. pic.twitter.com/kGk3jqjFzz — في الصورة (@almodifershow) February 15, 2021

وتابع عسيري، في حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن جميع لقاحات كورونا المقرّة حاليًّا تأتي في جرعتين، وهناك لقاح منتظر يحقق نتائجه في وقاية الجسم بجرعة واحدة فقط، مضيفًا أن لقاح فايزر يحتاج للتخزين في درجة حرارة 80 تحت الصفر، وإذا فُتح وحُلّ يجب أن يُستخدم خلال ساعات.

رسالة للمرتابين في اللقاح:

وأوضح أن نسبة فاعلية لقاح فايزر في الوقاية من كوفيد 19 تصل إلى 95%، وحتى الآن هو الأعلى فعالية، وهو اللقاح الذي سيستقبل منه المواطنون الجرعة الثانية؛ لأن القاعدة حتى الآن هي أنه لا يمكن الخلط بين اللقاحات، موجهًا رسالة إلى المرتابين حتى الآن في لقاحات كورونا، شرح فيها طريقة تركيب اللقاحات وكيفية عملها في وقاية الجسم البشري من أخطار كوفيد 19.

شرط انتهاء الجائحة:

ولفت عبدالله عسيري إلى أن كورونا تحول إلى جائحة؛ لأنه فيروس حيواني جديد لم يعرفه الجسم البشري سابقًا، وبالتالي ليست له أجسام مضادة أو ذاكرة مناعية، مشددًا على أنه إذا زادت مناعة الناس من كوفيد 19 انتهت الجائحة.

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