غوميز يتألق مع نادي الهلال بـ4 أرقام قياسية

المواطن - مروة نبيل

استعاد الفرنسي بافيتيمبي غوميز مستواه المميز مع نادي الهلال خلال مباراته المؤجلة ضد العين، وسجل سوبر هاتريك ليُحقق أكثر من رقم قياسي.

غوميز يخطف الأنظار مع نادي الهلال

وحقق غوميز أرقامًا قياسية مميزة مع نادي الهلال بعد رباعيته في شباك العين، حيث رفع رصيده إلى 12 هدفًا هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما ابتعد عن المقدمة خلال الجولات الماضية.

وأصبح بافيتيمبي غوميز أول لاعب في تاريخ منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين ينجح في تسجيل 3 أهداف من ركلات جزاء، فيما جاء هدفه الرابع ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية مميزة.

كما أن هذه المرة الأولى التي يحرز فيها المهاجم الفرنسي سوبر هاتريك مع نادي الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنها المرة الثانية له بقميص الزعيم، حينما هز شباك الدرع برباعية في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبات غوميز ثالث لاعب في نادي الهلال ينجح في تسجيل سوبر هاتريك، حيث سبق وأحرز ناصر الشمراني رباعية ضد النهضة موسم 2013/ 2014، وسجل ياسر القحطاني سوبر هاتريك مرتين، الأولى أمام نجران موسم 2008/ 2009، وضد هجر موسم 2015/ 2016.

الهلال يتجاوز العين بخماسية

وحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على العين في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتمكن من استعادة نغمة الانتصارات، وفاز بخمسة أهداف نظيفة سجلها غوميز “سوبر هاتريك” وسالم الدوسري.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى 33 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الشباب المتصدر.







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