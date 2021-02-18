فتوحي: الرياح وسببان آخران حرموا الأهلي السعودي من الفوز

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب المغربي إدريس فتوحي، لاعب الأهلي السعودي ، عن 3 أسباب حرمت فريقه من الفوز على نادي العين، وذلك خلال لقاء الفريقين بالجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ادريس فتوحي – لاعب #الأهلي :

دخلنا المباراة ونحن عازمين على الحصول على النقاط الثلاث، لكن كنا مضغوطين في الشوط الأول بسبب الرياح. وافتقدنا للتركيز و الكرة الثانيه.#الاهلي_العين pic.twitter.com/95QwUfFjjC — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 17, 2021

وتحدث فتوحي للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “الرياح في الشوط الأول كانت ضدنا، وكان هناك ضغط علينا وبالأخص، المدافعين حاولوا يُخرجون الكرة بشكل صحيح ولكن دون جدوى ، وفي الشوط الثاني عدنا بشكل أفضل”.

وأضاف فتوحي: “سببان آخران منعا الأهلي من الفوز وهما عدم التركيز من قبل اللاعبين، بالإضافة لعدم الاهتمام باللمسة الثانية”.

وأكد فتوحي على أنه مر بظروف صعبة جعلته يعاني من تراجع في المستوى مثل إصابته بكورونا، وتعرضه لإصابة في القدم في لقاء التعاون بدوري المحترفين، مضيفًا أنه كان يضغط على نفسه من أجل العودة ومساعدة الفريق.

الأهلي السعودي لم يستغل هدية الشباب:

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة الأهلي والعين بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال أول 38 دقيقة من الشوط الأول، حاول الراقي مرارًا وتكرارًا خلق الفرص الهجومية، ومباغتة نادي العين بالهدف الأول ولكن دون فائدة.

أحداث مباراة الأهلي والعين:

وعند حلول الدقيقة الـ39، تمكن اللاعب فيليب براداريتش من إحراز هدف جميل لفريق العين عبر تصويبة مخادعة لم يتمكن الحارس محمد العويس من صدها. وشهد الشوط الأول اعتراضًا من اللاعب السوري عمر السومة على أحد القرارات التحكيمية. وفي الشوط الثاني من المباراة، ظل الأهلي السعودي يبحث عن تسجيل هدف التعادل، وسط محاولات ضاغطة من قبل فريق العين لإضافة الهدف الثاني. وعند حلول الدقيقة الـ85، تمكن اللاعب عبدالرحمن غريب من إحراز الهدف الأول لـ الأهلي وهدف التعادل بعد تمريرة متقنة من السوري عمر السومة. وظل الراقي يُحاول بعدها إحراز الهدف الثاني، ولكن بلا فائدة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق. وأصبح رصيد الأهلي السعودي، بعد التعادل 35 نقطة بالمركز الثاني، بينما أصبح رصيد العين 14 نقطة في المركز السادس عشر والأخير في جدول الترتيب.

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