فهد المولد: الاتحاد استغل تعثر المنافسين وحصد الـ3 نقاط

المواطن - مروة نبيل

أبدى فهد المولد سعادته بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لفوز هام خارج أرضه ضد نظيره التعاون، مؤكدًا أنهم كانوا يرغبون في استغلال تعثر فرق الصدارة.

فهد المولد – لاعب فريق #الاتحاد :

كنّا عازمين على الفوز.. و أستغلينا تعثر فرق الصدارة.#التعاون_الاتحاد pic.twitter.com/BgcPsspPIb — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 18, 2021

فهد المولد: لن نكون بالخصم السهل

وقال فهد المولد: “حققنا انتصارًا مهمًا وثمينًا خارج أرضنا، كما كنا عازمين قبل المباراة على استغلال تعثر بعض الفرق في مباريات أمس، واستغللنا تعثرهم كما يجب بعد أن وعدنا بالفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث”.

وتابع نجم نادي الاتحاد خلال تصريحاته للناقل الحصري “القنوات الرياضية السعودية”: “وأشكر زملائي اللاعبين على المجهود والمستوى الكبير الذي ظهروا به خلال مباراة التعاون اليوم”.

وواصل فهد المولد تصريحاته قائلًا: “لم نظهر بعد بالمستوى المعروف عنا في المباريات الماضية، لكننا أيضًا لن نكون خصمًا سهلًا أمام أي فريق في المباريات المقبلة”.

وبشأن غيابه عن التسجيل في المباريات الماضية، شدد فهد المولد على أنه لا يفكر في هذا الأمر، مضيفًا: “الهدف سيأتي في وقته، ولكن الأهم بالنسبة لي هو خدمة الفريق”.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

وفاز الاتحاد على التعاون في الجولة الـ19 بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة ليُعزز تواجده في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد سكري القصيم عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وكانت الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد انطلقت بالأمس، وشهدت تعثر الشباب المتصدر، حيث خسر بثنائية ضد الفتح، فيما سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صاحب المركز الثالث في فخ التعادل أمام العين.

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