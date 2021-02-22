فوائد القرفة عديدة منها حرق الدهون

المواطن- محمد داوود- جدة

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أوضحت استشارية التغذية الدكتورة إلهام النمروسي فوائد القرفة؛ حيث إنها تفيد في حرق الدهون؛ إذ إن لها فوائد صحية عديدة، وتشتهر بتعزيز التمثيل الغذائي، وبمضادات الأكسدة، والمضادات الحيوية، ما يجعلها مشروبًا مثاليًّا للتخلص من السموم وحرق الدهون.

فوائد القرفة:

وقالت في تصريحات إلى “المواطن“: إن للقرفة فوائد عديدة منها تقليل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية مما يساهم في تدفق الدم في القلب بشكل سهل ويمنع الإصابة بتصلب الشرايين، كما تعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم، خاصة وأنه يحتوي على مضادات للأكسدة التي تساعد الجهاز المناعي في مواجهة أي فيروس، لهذا ينصح بتناول مشروب القرفة قبل النوم لأنه يقي من نزلات البرد بشكل طبيعي، وبجانب ذلك تساعد على تقليل نسبة السكر في الدم وتعديل مستويات الإنسولين في الجسم، لأنها تحتوي على مادة تجعل الخلايا الدهنية أكثر استجابة للإنسولين الذي ينظم عملية تكسير السكر في الدم واستهلاكه في الخلايا بالجسم وتحويله لطاقة.

إضافة ملعقة عسل:

ولفتت إلى أن فوائد مشروب القرفة تزداد أكثر بإضافة ملعقة العسل، فذلك يعمل على تطهير الجسم والقضاء على البكتيريا والفطريات والطفيليات، كما يقي من نزلات البرد، وعدوى المرارة، والتهاب المفاصل وحتى المشاكل المتصلة بالأوعية الدموية.

تزرع في سريلانكا:

وتابعت النمروسي أن شجرة القرفة تزرع في سريلانكا والعديد من البلدان الاستوائية، بما في ذلك المكسيك، ويتم حصاد القرفة من اللحاء الداخلي للأشجار التي تم تجفيفه وبعد ذلك تتم معالجة القرفة إلى عيدان (وتسمى الريشات) وأيضًا إلى مسحوق ناعم، وهناك أربعة أنواع رئيسية من القرفة منها كاسيا وأشهرها السيلان، وتعتبر هي أكثر تكلفة وهو حلوة المذاق لها طعم حاد ورائحة عطرية شهية، بينما كاسيا هي أقل تكلفة ولونها قاتم وهي المتوفرة بكثرة في الأسواق.

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