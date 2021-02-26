فوائد تناول المخ أهمها تقوية الذاكرة

المواطن- محمد داوود- جدة

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يعتبر تناول المخ من الأطباق المميزة والتقليدية في عدد كبير من الدول، ومنها دول الخليج والسعودية، فكثير من أفراد مجتمعنا يفضل تناول هذه الوجبة الغنية بالعديد من المصادر الغذائية.

فيتامين ب 12:

وقال استشاري التغذية الدكتور سامي عبدالمحسن في تصريحات إلى “المواطن”: إن المخ من الأطعمة المفيدة للجسم، وينصح بتناول هذه الوجبة لفوائده العديدة ومنها احتواؤه على البروتين وفيتامين ب 12 الذي يساعد على محاربة فقر الدم، وعلى إنتاج كريات الدم الحمراء، ويقوي الذاكرة، ويقلل من خطر الإصابة بالعقم، ويحافظ على صحة الأظافر، ويحمي العيون، ويحمي من هشاشة العظام، كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض السكر والضغط في الدم، ويحفز عمل الدماغ، ويحسّن الحالة النفسية.

توازن ضغط الدم:

وتابع أن مخ الخروف يحتوي على حمض الدوكوساهيكسانويك وهو شكل من أشكال الأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي تحافظ على توازن ضغط الدم، والحرارة، وانتظام ضربات القلب، وحمايته من مخاطر الإصابة بالجلطات، ويقلّل من معدّلات الدّهون الثلاثية، وترسب الكوليسترول الضار في جدران الشرايين.

الممنوعون من المخ:

وعن الأشخاص الذين لا يسمح لهم بتناول المخ، أوضح عبدالمحسن أن هناك بعض الفئات الذين لا ينصحون بتناول المخ وهم، الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول، ومرضى النقرس، ومرضى ترسب الأصبغة الدموية ويسمى أيضًا بمرض فرط الحديد، وينبغي على الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض الحد من تناول لحوم الأعضاء الغنيّة بالحديد؛ إذ إن دماءهم ذات محتوى عالٍ من الحديد.

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