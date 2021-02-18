فورمولا إي تساعد في تعزيز السياحة المحلية السعودية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال موقع أوتوسبورت إن سباقات فورمولا إي في السعودية يمكن أن تنتقل إلى موقع جديد في البلاد كجزء من خطط البلاد لتعزيز السياحة المحلية.

فورمولا إي ورؤية السعودية 2030

وحسبما ذكر الموقع، ستكون سباقات 2021 الدرعية هي المرة الثالثة التي يتم فيها استخدام حلبة شارع الرياض، وكان السباق الأول أقيم في عام 2018، وهو أول سباق للبطولة في الشرق الأوسط، لكن هناك موقعًا جديدًا قيد الدراسة كجزء من جهود الحكومة السعودية لتسليط الضوء على المزيد من مناطق البلاد للترويج للسياحة الداخلية كجزء من برنامج رؤية السعودية 2030.

وقال كارلو بوتاجي، مؤسس شركة الدرعية لسباق الجائزة الإلكترونية لموقع أوتوسبورت إن الفكرة من هذا الأمر هي إظهار المملكة بأكملها مع فورمولا إي، وأضاف أن القرار النهائي لنقل المواقع سيأتي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أعلن لأول مرة عن مشروع رؤية السعودية 2030 في عام 2016، وكجزء من هذا الإطار، تم تخصيص العديد من المدن لهذه السباقات الكبيرة.

وستكون مدينة القدية المرشح الأكثر ترجيحًا، التي ستستضيف الفورمولا 1 اعتبارًا من عام 2023، وتقع على بعد 30 ميلًا من الرياض، وهي جزء من مجمع تجاري وترفيهي كبير يجري بناؤه.

تقنيات متطورة

كان موقع موتور سبورت قال في وقت سابق إن فورمولا إي ستقيم أول سباق ليلي لها على الإطلاق في الموسم المقبل في السعودية، وذلك باستخدام أنظمة الإضاءة التي تعمل بالطاقة المتجددة.

وسيقام السباقان الثالث والرابع من مجموعة الـ 14 جولة 2020/21 يومي 26 و 27 فبراير في الدرعية، وسيجري كلاهما في ظروف الإضاءة المنخفضة، وسيتم استخدام إضاءة LED منخفضة الاستهلاك لإضاءة المسار، وهي تتطلب طاقة أقل بنسبة 50% بالمائة من النظام التقليدي، كما سيتم الاستعانة بمواد مستدامة.

وقال ألبرتو لونغو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبطولة: نحن فخورون جدًا بالشراكة مع السعودية لإنشاء أول سباق ليلي في الفورمولا إي، أنا واثق من أن السباق سيكون مذهلًا.

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