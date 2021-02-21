فيديو.. الخثلان يوضح ما ينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر

المواطن - الرياض

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان ما ينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر.

وقال الشيخ الخثلان “السنة أن يقول المسلم بعد المطر مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم اجعله صبياً نافعاً ويسأل البركة في هذا المطر ”

وأضاف الدكتور سعد الخثلان “عند نزول المطر يمكن للمسلم أن يكشف عن بعض جسده حتى يصيبه المطر، بأن يكشف عن رأسه أو ذراعيه أو ساقه، أو جميعها، وهذا من السنة خاصة في بداية المطر”.

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