فيديو .. بريطاني يستطيع السير مجددًا بفضل بدلة روبوتية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

استطاع رجل بريطاني يدعى سايمون كيندليسايدز، 36 عامًا، السير لأول مرة للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات، بعد أن كان مصابًا بالشلل ، وهذا يعود إلى بدلة روبوتية، حسبما ذكرت أبرزت قناة روسيا اليوم في موقع فيديو.

بدلة روبوتية تنقذ حياة البريطاني

وكان هذا بعد فقده القدرة على استخدام ساقيه بعد إصابته بورم في المخ في عام 2013، بعد أن تدرب البريطاني للعمل كراقص، لكنه فقد القدرة على استخدام ساقيه ورغم ذلك فقد أكمل ماراثون لندن في عام 2018 بفضل بدلته الروبوتية.

وبعد هذا النجاح، اشترى له متبرع مجهول بدلة روبوتية خاصة، وينوي السير لمسافة 100 ميل في فبراير الحالي لجمع التبرعات لصالح مستشفى نورفولك ومستشفى جامعة نورويتش، فيما قال قال كيندليسايدز: “عادة ما يكون لدي فريق يعمل معي، وكنت أفكر في نفسي ، ما هو التحدي الذي يمكنني القيام به حيث لا أحتاج إلى أن يكون أي شخص معي جسديًا لذلك فكرت إذا ذهبت لتحدي المشي وجمع الأموال من أجل خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة.

تحقيق الأرقام القياسية

وكان كيندليسايدز قد خطط في الأصل لتوفير ما يصل إلى 100000 جنيه إسترليني (136.820 دولارًا ؛ 114.349 يورو) اللازمة لشراء البدلة الروبوتية الخاص به على مدار خمس سنوات من خلال جمع التبرعات والفعاليات ، ولكن متبرع لم يتم ذكر أسمه اشترى البدلة الروبوتية له، وقال البريطاني إن تلك البدلة غيرت مجرى حياته بشكل كامل.

كما قال كيندليسايدز إن الورم في جسده مستقر في الوقت الحالي، ومع المشاكل الصحية التي يعاني منها، يريد تحقيق كل أحلامه وتحطيم الأرقام القياسية، وإنه لا يعرف الوقت المتبقي بالنسبة له للعيش.







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