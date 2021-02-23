فيديو .. طبيب يصنع البهجة لمرضى كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيب تونسي يدعى محمد السيالة، في مستشفى هادى شاكر، في مدينة صفاقس، وهو يعزف الموسيقى على آلة الكمان لمحاولة بث البهجة في نفوس مرضى كورونا المقيمين بالمستشفى.

الموسيقى سر الحياة

واختار سيالة قضاء يوم الحب والذي كان منذ أسبوع تقريبًا مع مرضى فيروس كورونا، وقال في تصريحات لسكاي نيوز عربية إن هذا الأمر كان عفويًا بشكل كامل، ولم يكن مرتبًا له، وكان يوم راحته الأسبوعية.

وأضاف أنه أخذ الكمان وقصد المستشفى ليعزف لمرضاه، ولن ينسى أبدًا تأثر امرأة مسنة دمعت عيناها عندما عزف ست الحبايب.

ردود أفعال كبيرة

ولاقى الفيديو ردود أفعال كبيرة، ولم يتوقع الطبيب الشاب أن يلقى الفيديو هذا الرواج الكبير، فقد لاقى إعجاب الآلاف من التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفى مقابلة أخرى مع شبكة BBC، قال السيالة: “الموسيقى لها تأثير في علاج المرضى، وانتهزت المناسبة لعزف الموسيقى خلال زيارة العديد من المدارس وعزفت للأطفال ثم التجربة التالية كانت في يوم عيد الحب والتجربة كانت فريدة وممتعة”، مضيفًا أن الهدف من عزف الموسيقى رفع معنويات المصابين بالفيروس لتسريع شفائهم، وهدفه هنا أن توظيف الموسيقى في علاج المرضى من الجانب النفسي، الذين يعانون أوضاعًا نفسية صعبة وموجوعين ومجروحين يعانون من الوحدة والاكتئاب التي هو العدو الأول لمريض كورونا.

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