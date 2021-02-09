فيديو.. متحدث الصحة يرد على سؤال المواطن حول من يخفي إصابته بكورونا

المواطن - حسن عسيري - الرياض

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية عدم إخفاء الحالة الصحية عند دخول أي مكان حاثًا الجميع على ضرورة الإفصاح عند الإصابة بفيروس كورونا أو مخالطة المصابين.

متحدث الصحة يؤكد أهمية الشفافية

وأشار العبدالعالي ردًا على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن الشخص المصاب بفيروس كورونا يجب ألا يغادر المنزل أو حتى يغادر غرفته إلا في الحالات الصحية الطارئة ووفق ضوابط وشروط معينة ولا يجب أبدًا السماح لأي شخص بدخول أي مكان إلا بعد التأكد من تفعيل تطبيق توكلنا.

الإجراءات الوقائية

وقال العبدالعالي إنه يجب عدم تناقل الجوال عند إبراز التصاريح الصحية بل على الشخص أن يظهر التصريح عبر هاتفه دون أن يسمح لغيره بملامسته حرصًا على سلامة الجميع.

حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تعافي (249) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (362062) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2515) حالة من بينها (427) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.







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