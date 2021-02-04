فيديو وصور .. القمر يظهر في لقطات نادرة ومذهلة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أظهرت لقطات مذهلة صورها رائد فضاء روسي في محطة الفضاء الدولية القمر يبدو وكأنه ينكمش ويختفي، في مشهد نادر لم يتم الكشف عنه من قبل.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم التقاط هذه الظاهرة الكونية المذهلة، والمعروفة باسم غروب الشمس المداري للقمر من الفضاء بواسطة سيرجي سفيرشكوف الذي شارك مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

القمر يظهر بشكل مختلف

في الفيديو ، يبدأ القمر وكأنه ينكمش ببطء حتى يتخذ شكل فطيرة ويختفي في الظلام، ولكن ما يحدث في الواقع هو أن القمر يختفي ببطء خلف أفق الأرض، وأن التشوهات ناتجة عن الغلاف الجوي للكوكب الأزرق.

وكان سفيرشكوف رائد فضاء مع روسكوزموس منذ عام 2010 وهو حاليًا يعمل لدى محطة الفضاء الدولية كمهندس طيران، وقد أشار إلى أن الفيديو تم تصويره في الليل، وبالتالي فإن أفق الأرض غير مرئي في الإطار، وفي عام 2014، شارك سفيرشكوف في مهمة كافس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية وشارك أيضًا في برنامج بانجيا في نوفمبر 2018.

القمر غريب الشكل

وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها القمر مشوهًا أو غريب الشكل عند مشاهدته من محطة الفضاء – وهو موجود في الغلاف الجوي للأرض.

وقالت ناسا إن ذلك يمكن أن يحدث لأنه يُنظر إليه من خلال الطبقة السميكة من الغلاف الجوي للأرض والتي تعمل كعدسة مما يؤدي إلى انحناء ضوء القمر بزوايا مختلفة، وعندما يتحرك الضوء عبر وسط منتظم مثل الغلاف الجوي لكوكب ما، فإنه يسافر بسرعة ثابتة في حركة خط مستقيم.







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