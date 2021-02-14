قاعدة خرسانية تتربص بالمركبات في طريق الملك فهد بأبها

المواطن- فهد القحطاني- أبها

ناشد عدد من مستخدمي طريق الملك فهد، الرابط بين خميس مشيط وأبها، الجهات المسؤولة عن الطريق لإيجاد حلً لمشكلة وجود قاعدة خرسانية كبيرة للوحة إرشادية مثبتة إحدى ركائزها بالجزيرة التي تفصل بين طريق الخدمة والطريق الرئيسي.

تتربص بالمركبات:

وأكد المارة أن القاعدة تتربص بعجلات المركبات نتيجة بروز جزء منها في طريق الخدمة وارتفاعه عن مستوى الطريق.

“المواطن” وبعد ورود شكاوى بهذا الخصوص، تنقل مطالب الأهالي إلى الجهات المسؤولة عن الطريق لإزالة ذلك وإنقاذ الموقف؛ منعًا لوقوع أي حوادث.

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