قرار وزارة الرياضة الجديد يُحدد هوية الحاضرين للمباريات بعد تقليص عددهم

المواطن - محمد سمعه

كشف قرار وزارة الرياضة الجديد عن هوية الحاضرين للمباريات من منسوبي الأندية بعد تقليص العدد من 50 فردًا إلى 15 بسبب جائحة كورونا.

وقال الحساب الرسمي للوزارة عبر “تويتر”: إن عدد الحاضرين سيكون 15 بواقع 10 مقاعد للفريق المستضيف و5 مقاعد للفريق الضيف بدءًا من الجولة الـ18 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيقتصر الحضور على رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته والرئيس التنفيذي والأعضاء الذهبيين.

وزارة الرياضة تُوجه الأندية بتطبيق الإجراءات الاحترازية:

يذكر أنه في يوم الثلاثاء الماضي، كان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وجه كافة الاتحادات والأندية والمنشآت والمراكز والصالات الرياضية، بضرورة التشديد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، والمساهمة بشكل مباشر في تفعيل كل الوسائل اللازمة التي تسهم في زيادة نسبة الوعي لدى العاملين في الجهات المذكورة، وكافة الممارسين، في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

لا تهاون في تطبيق الإجراءات:

ونوه وزير الرياضة بضرورة تنفيذ كافة البروتوكولات الصحية بشكل فاعل ودون تهاون، ومنها الالتزام باللبس الصحيح للكمامة وتطبيق التباعد وتحميل تطبيق “توكلنا”، وغيرها من التدابير الوقائية اللازمة، وأن يتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.







شارك الخبر